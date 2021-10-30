До яких знаків зодіаку будуть прихильними зірки: гороскоп на 30 жовтня

Нинішній день загалом обіцяє бути вдалим, хоча не виключені якісь нестиковки чи дрібні непорозуміння. Легко будуть даватися багато справ, успішним буде вирішення фінансових питань. На власному фронті можливі приємні сюрпризи. Нові знайомства можуть отримати романтичне продовження.

Телець зможе досягти успіху у багатьох сферах життя. Ймовірно покращення фінансового стану. Надається можливість вирушити в поїздку, змінити обстановку. Друга половина дня — чудовий час для відпочинку та приємного спілкування з тими, хто вам близький і дорогий.

Чудовий і плідний день зірки обіцяють Леву. Працездатність виявиться на високому рівні, а завдяки кмітливості та діловому чуттю зумієте отримати непоганий прибуток від угод. Сприятливий збіг обставин допоможе у вирішенні важливих питань особистого характеру. Не виключені приємні сюрпризи чи подарунки.

Терезам сьогодні слід довіритися своїй інтуїції. Вона допоможе у вирішенні багатьох важливих питань, а також убереже від неправильних вчинків. Імовірні добрі новини. Не виключене надходження привабливих пропозицій.

Козерогу вдасться знайти союзників та однодумців для реалізації своїх ідей та планів. Вдалими виявляться поїздки — зможете почерпнути щось нове і цікаве. В особистій сфері спостерігатимуться позитивні тенденції. Деякі представники знака сьогодні можуть зустрітися зі своєю долею.

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