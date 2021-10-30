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Гороскоп

Гороскоп Павла Глоби на 30 жовтня: на кого чекають зміни в особистому житті, а кому буде складно порозумітися з іншими людьми

7:31 30 жовтня 2021
Павло Глоба

День 30 жовтня 2021 сприятливий для втілення серйозних і масштабних проектів, вважає відомий астролог Павло Глоба. Однак до них потрібно добре підготуватися і все ретельно розпланувати, пише slovofraza .

Конфліктів у цей день можна не боятися, оскільки взаємини між людьми складуться гармонійно та доброзичливо. Що ж принесе цей день кожному представнику зодіакального кола?

Овен

Овнів чекає вдалий день. Ви можете розраховувати на добре ставлення керівництва та своїх колег.

Телець

Будьте уважні до свого здоров'я — сьогодні можуть нагадати про себе давні хвороби, тому відкладати візит до лікаря не варто.

Близнюки

Близнюків чекають зміни в особистому житті. Не піддавайтеся впливу сторонніх людей і чиніть так, як вам підказує ваше серце.

Рак

Раків сьогодні чекають чималі фінансові втрати, на які ви зовсім не розраховували. Зберігайте спокій та не розпалюйте конфліктів.

Лев

Самопочуття Левів може швидко погіршитися. Спробуйте взяти вихідний або зменшити навантаження, більше відпочивайте та думайте про гарні речі.

Діва

Сьогодні Діви вирішуватимуть важливі проблеми. Також день буде вдалим для пошуку нових джерел заробітку.

Терези

Сьогодні Терезам буде складно порозумітися з іншими людьми. Власні переживання краще тримати при собі.

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Скорпіон

Перед Скорпіонами постане непростий вибір. Прислухайтеся до власних бажань та робіть так, як вважаєте за потрібне.

Стрілець

Спробуйте влаштувати собі у цей день свято. Зберіться сім'єю разом і просто відпочиньте, а всі другорядні справи відкладіть на другий день.

Козеріг

Не варто влаштовувати інтриги цього дня, адже нічим добрим вони не закінчаться. Сьогодні варто упорядкувати документи, оскільки хаос заважає вам рухатися далі.

Водолій

Будьте обережними цього дня під час поїздок, адже можуть статися не зовсім приємні ситуації.

Риби

День сприятливий для початку будь-якої справи. Сьогодні все, за що ви візьметеся — матиме успіх.

Нагадаємо, астролог Павло Глоба попередив, що листопад хоч і принесе приємні зміни, але від семи знаків зодіаку вимагатиме рішучих дій.

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