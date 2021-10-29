Пора ставати багатим: у якому віці покращується фінансовий стан кожного із знаків зодіаку

Знак зодіаку визначає не тільки характер людини, її звички, світогляд, сферу діяльності та добробут. Астрологи стверджують, що у кожного з 12 знаків настає певний вік, з якого фінансове благополуччя людини значно покращується, пише ВП.

Овни багатіють на сорокаріччя. Тільці можуть дозволити собі багато за рік до того — з настанням 39-річного віку.

Близнюки починають жити «по-королівськи» лише через півстоліття після народження. Практично те саме стосується й Раків, хоча трохи раніше — вони зможуть насолоджуватися багатством з 45 років.

Леви купаються в успішності вже з 27 років, а от Дівам пощастило найменше — доведеться набратися терпіння та чекати на своє 55-річчя.

Справжніми щасливчиками є Терези — їм страшенно щастить уже у 20 років, а от Скорпіони мають чекати до 40 років.

Стрільці комфортно почуваються, починаючи з 30-річного віку, а ось Козероги — з настанням 28 років.

Водолії набувають благополуччя до 40 років, тоді як Риби — до 35 років.

Нагадаємо, відомий астролог назвав сім знаків зодіаку, для яких листопад — час рішучих дій.

Фото: pixabay.com

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