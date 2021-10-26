Терезам «світить» робота мрії, а Водоліям обіцяють дати грошей: на кого ще чекає фінансовий успіх до 31 жовтня

Останній тиждень жовтня надасть нових сил Близнюкам та Ракам, та й інші знаки не будуть обділені — хтось зможе повернути втрачені стосунки, а на когось чекають кар'єрні успіхи, обіцяє сайт meteoprog.org.

Овен

Бізнесменам рекомендують уникати суперечок із партнерами, щоб не спровокувати збитки. До того ж спілкування з діловим партнером допоможе здобути нові знання, ідеї та досвід.

Телець

Представникам цього знака треба бути дуже уважними та працелюбними. Це винагородиться успіхом у новому бізнесі, а сімейний бізнес принесе несподівану вигоду.

Близнюки

Вам вдасться продемонструвати результати на роботі, і це не залишиться поза увагою начальства. До того ж колеги нададуть безперечну підтримку. Також важливо пам'ятати, що угоди та ділові зустрічі краще проводити у першій половині тижня.

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Рак

Тиждень може стати дуже сприятливим для вашої кар'єри, ви зміцните свої позиції, якщо успішно подолаєте проблеми в середині тижня.

Лев

Протягом тижня на вашому шляху будуть проблеми. Тому варто зосередитися на позитивних та яскравіших сторонах життя — постарайтеся мислити творчо.

Діва

На розширення вашої ділової активності може вплинути спілкування з партнером. Також протягом тижня можливі раптові відрядження.

Терези

Ви нарешті можете отримати роботу своєї мрії, а бізнесмени, що вже відбулися, — знайти нових партнерів для співпраці.

Скорпіон

Тиждень принесе задоволення на професійній ниві, хоча для цього й доведеться виявити чимало терпіння. Бізнесменам, можливо, доведеться відкласти ухвалення важливих рішень.

Стрілець

Для більшості Стрільців тиждень може стати гарним з точки зору кар'єри та успіхів у бізнесі. Однак не робіть поспішних кроків і не ризикуйте, особливо у фінансових питаннях.

Козеріг

Цей тиждень може дати величезні можливості для досягнення результатів у професії. Якщо ви шукаєте роботу або плануєте змінити сферу своєї діяльності, у вас є чудовий шанс для цього.

Водолій

Протягом тижня ви відчуватимете надмірне навантаження, яке може спричинити стрес. Втім, цей період може принести добрий прибуток. Також можливі незаплановані ділові поїздки, хай і на короткі відстані.

Риби

Вам варто розставити пріоритети та постаратися підтримувати гармонійні стосунки з колегами та начальством. Наприкінці тижня не виключена раптова службова поїздка за кордон.

Нагадаємо, для представників семи знаків зодіаку астрологи прогнозують непередбачуваний період у фінансах та роботі.

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