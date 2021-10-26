Павло Глоба передбачив несподівані зміни 4 знакам зодіаку у грудні

Відомий астролог Павло Глоба, окрім гороскопу на листопад та порад на кожен день, вже склав прогноз на останній місяць року. Як очікує астролог, на початку зими на представників чотирьох знаків зодіаку чекають різкі зміни, пише Kleo.

Тільцям Глоба пророкує зміни у сімейному житті. Є ризик, що стосунки з близькою людиною розладнаються. А все — через невміння поступатись і через прагнення залишити за собою останнє слово.

Близнюків Глоба попереджає, що у грудні варто чекати зради від людини з близького кола. Неспокійно буде на роботі — можливі інтриги колег. У сімейному житті у Близнюків теж буде не все гладко. Є ймовірність зіткнутися з невірністю партнера.

Раку астролог обіцяє приємні зміни — у фінансовому плані. З'являться можливості для додаткового доходу.

Риб у грудні теж чекають зміни у фінансовому становищі. Зрештою представники водного знаку зможуть дозволити собі великі покупки та порадувати цінними подарунками близьких.

Нагадаємо, 2021 рік є роком Металевого Бика і вважається сприятливим для доленосних рішень.

Фото pixabay.com

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