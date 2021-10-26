Гороскоп Павла Глоби на 26 жовтня: кому із знаків зодіаку доведеться зробити важливий вибір

У вівторок, 26 жовтня, багатьом знакам зодіаку потрібно буде зробити рішучий крок уперед. Відомий астролог Павло Глоба попереджає, що це буде непросто, але шкодувати про свій вибір не доведеться, незважаючи на те, що жовтень не для всіх буде вдалим місяцем. Гороскоп від Глоби наводить slovofraza.

Овнам астролог радить постаратися визначитися з головними завданнями та зосередитись на них, оскільки день видасться повним турбот.

Тільцям буде корисна допомога близьких. З їхньою участю вдасться знайти правильне рішення.

Близнюкам потрібно ще раз проаналізувати життєві цілі і не гаяти часу.

Раки матимуть важливий і навіть доленосний вибір. Можливо, доведеться придивитися до нових обріїв.

Левам доведеться зробити вибір між особистим та професійним і не розпорошуватися на маловажливі завдання.

Дівам випаде шанс відчути себе на місці керівника і повчитися дечому новому.

Терезів чекає насичений день. Астролог попереджає, що розслаблятися та відпочивати не час — зараз відкрилося вікно можливостей для тих, хто діє рішуче.

Скорпіона оцінять за його роботу, а у важливих питаннях сьогодні можна покластися на інтуїцію.

У Стрільців не виключені суперечки на роботі та сімейні конфлікти. Астролог радить перетерпіти цей день.

Козерогам надається можливість позбавитися зайвого у своєму житті. Почати можна зі старих речей, що давно не використовуються.

Водолію зірки обіцяють насичений робочий день та ненормований графік.

Рибам варто бути максимально щирими, щоби не довелося шкодувати про обман.

Фото pixabay.com

657

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter