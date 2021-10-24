Другий місяць осені наближається до завершення. Як правильно прожити останній тиждень жовтня, та що потрібно зробити, про це щотижневий Таро-прогноз на сайті «Слова Фрази».

Овнам на цьому тижні необхідно залишатися у спокійному стані. Події можуть вийти з-під контролю, але це не буде приводом для паніки. Овнів чекають нові успіхи, якщо не боятися активної роботи. Обставини складаються сприятливо, потрібно зробити останні кроки й отримати нагороду.

У Тельців буде насичений тиждень. Потрібно зайнятися важливими справами й не відволікатися, щоб досягти нових вершин. Удача буде на боці терплячих представників знаку, які вміють вичікувати й вчасно розпочати розв'язання складних питань.



Близнюкам на початку тижня можна пожинати плоди вкладених зусиль. Потрібна копітка робота, щоб виключити неточності й не зупинятися на досягнутому. Можна сміливо йти назустріч своїй мрії.



Ракам карта показує, що на початку тижня треба бути обережними та обачними. Перевірка на міцність пройде вдало, якщо не потурати миттєвим примхам й не йти на поводу у руйнівних емоцій. Уміння вичікувати та аналізувати врятують Раків від необачних вчинків.



У Львів відмінний час для нових досягнень. Можна сміливо рухатися вперед, завойовуючи нові вершини й отримуючи гідну винагороду. Копітка праця допоможе уникнути негараздів у майбутньому.



Діві варто цуратися суперечок та конфліктів, які позбавлять сил й підірвуть репутацію. Одинична вдумлива робота принесе набагато більше користі. Внутрішній голос допоможе прийняти правильні рішення та не допустити помилок, які в майбутньому зажадають уваги. Дівам важливо контролювати всі процеси, щоб виключити неточності й помилки.



У Терезів в житті будуть зміни, але вони на краще, якщо не чинити опір тому, що відбувається та з оптимізмом дивитися у майбутнє. Терезам доведеться протистояти спокусам. Карти рекомендують не поспішати, щоб не упустити нічого значущого.

У Скорпіонів настає період, коли потрібно мудро правити своїм життям, щоб не помилитися з вибором шляху й відкрити ті двері, які приведуть до гарного майбутнього.



У Стрільця карта вказує на можливість досягти кращих результатів, але необхідні активні дії. Зволікання може позбавити дарованого долею шансу, тому не можна потурати сумнівам. Завдяки вірно прийнятим рішенням не важко змінити життя на краще.



Козорогу карти говорять про тимчасові труднощі, які потрібно подолати. Не варто боятися того, що відбувається — якщо діла не просуваються, значить, потрібно переключити увагу на інші завдання, щоб не втрачати дорогоцінного часу. Увага до передчуттів вбереже Козорогів не тільки від поспішних дій, але й від впливу з боку недоброзичливців.



Водоліям варто почати тиждень з набуття внутрішньої гармонії. У стані спокою буде простіше прийняти правильні рішення та обійти стороною можливі перешкоди. Поки ситуація залишається під контролем, проблем не буде.



Рибам карти вказують на вірно обраний шлях. Перешкод не буде, якщо не міняти напрям та не поспішати. Довіряти потрібно знакам долі, які приведуть до бажаного результату. Діяти потрібно мудро, щоб у майбутньому не проводити роботу над помилками.

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