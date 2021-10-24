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Гороскоп

Фінансовий успіх і важливе знайомство обіцяють зірки цим трьом знакам зодіаку 24 жовтня

9:17 24 жовтня 2021
Гороскоп

Сьогоднішній день буде не самим плідним, але досить приємним. Деяким він надасть відмінні шанси втілити в життя задумане, творчим натурам допоможе знайти нове джерело натхнення, а також дозволить уникнути розчарувань і помилок. Важливо в цей день грамотно розпорядитися отриманими можливостями, а також довіритися своїй інтуїції — її підказки виявляться точними і своєчасними.

Сприятливий день очікується у Близнюків. Їм вдасться швидко розправитися з поточними справами, вирішити побутові питання. Зірки обіцяють поліпшення фінансового становища. Декого може підхопити хвиля нових інтересів і пригод. Не виключене нове знайомство, яке в майбутньому може перерости в міцну дружбу.

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У Льва добре йтимуть справи на фінансовому терені. Вірогідні несподівані грошові надходження. Дехто зуміє вигідно вкласти гроші, а також придбати речі з вдалою ціною. Може надійти приваблива пропозиція про довгострокове співробітництво. Поїздки обіцяють масу позитиву і цікаві знайомства.

Рибам вдасться у всій красі продемонструвати свої здібності і таланти. Особливо яскраво вони можуть проявитися в області кулінарії та облаштування будинку. Ваша творча фантазія допоможе створити просто таки кулінарний шедевр, а житло зробити більш затишним і комфортним. У відносинах з коханою людиною будьте більш відверті, що не приховуйте свої почуття.

Нагадаємо, що згідно з місячним календарем, нині і до 4 листопада триватиме період спадною Місяця. Цей часовий відрізок підходить для переосмислення пережитих ситуацій, завершення важливих життєвих етапів і початку нових проектів.

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