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Гороскоп

Особлива енергетика спадного Місяця: що обов'язково потрібно зробити до 4 листопада

18:04 22 жовтня 2021
місяць

Згідно з місячним календарем, до 4 листопада триватиме період спадного Місяця. Цей часовий відрізок підходить для переосмислення пережитих ситуацій, для завершення важливих життєвих етапів і початку нових проектів. Гороскоп наводить slovofraza.

У період Місяця у Близнюках (23−25 жовтня) астрологи радять віддатися запланованим справах і постаратися не допустити помилок. Також важливо намагатися уникати конфліктів.

Час, коли Місяць знаходиться в сузір'ї Рака (26−27 жовтня), буде сприятливим для духовного зростання, примирення з опонентами і створення бази для міцних стосунків.

Місяць у Леві (28−30 жовтня) багатьох перевірить на міцність. У ці три дні не виключені емоційні сплески, тривоги і спонтанні покупки, про які доведеться пошкодувати.

31 жовтня і 1 листопада — це дні, коли Місяць знаходиться в сузір'ї Діви. Період підходить для аналізу виконаної роботи і для нових починань.

2−3 листопада Місяць буде знаходитися в сузір'ї Терезів. Важливо не втрачати часу, виконувати задумане, і намагатися не надто докладно розповідати про свої плани.

4 листопада, в останній день перед новим Місяцем, важливо уникати масового скупчення людей. Відпочити краще в колі близьких. Це час для відновлення, повернення до енергетичного балансу, для медитативних практик.

Нагадаємо, любовний гороскоп на жовтень обіцяє знайомства і доленосні зустрічі, а п'яти знакам зодіаку доведеться понервувати через вихід ситуації з-під контролю.

Фото pixabay.com

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