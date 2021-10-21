День нових шансів і можливостей: Тамара Глоба представила гороскоп на 21 жовтня

Четвер, 21 жовтня 2021 року ознаменується посиленою роботою і новинами, а також подарує нові можливості і шанси багатьом знакам зодіаку. Всі труднощі вдасться подолати легко. Про це розповіла астролог Тамара Глоба.

Овнам варто зайнятися плануванням бюджету — якщо ви неправильно розпорядитися грошима зараз, то ризикуєте залишитися ні з чим в подальшому.

Тельцям нагадають про себе минулі помилки. Не варто навіть намагатися щось виправити, рухайтеся вперед, не озираючись в минуле.

Близнюкам доведеться добряче попрацювати. Увечері розслабтеся і відпочиньте, щоб відновити сили після важкого робочого дня.

Ракам треба повернути всі борги і вирішити старі проблеми. Крім того, важливо примиритися з тими, з ким ви давно в сварці. Можливо, вам варто зробити крок назустріч першим.

На Левів чекають новини, причому вельми приємні. Чекайте подарунків і сюрпризів. Можливо, керівник запропонує вам зайнятися цікавим проектом, про який ви давно мріяли.

Дівам варто бути уважними до дрібниць, що відбуваються навколо вас. Адже вони стануть для вас доленосними.

Терезам не слід відмовлятися від додаткової роботи — вона стане основою підвищення вашого авторитету, досвіду та заробітної плати.

У Скорпіонів може різко погіршитися самопочуття. Якщо таке станеться, не затягуйте з походом до лікаря.

Для Стрільців це буде дуже рівний, нудний і монотонний день. Можливо, це через ваш настрій, який не дозволяє вам налаштуватися на потрібну хвилю.

Козерогам не слід вішати ніс і нарешті почати боротьбу за власне щастя. Це той самий день, коли говорять, що щастя в ваших руках.

Водоліям пощастить абсолютно у всіх сферах життєдіяльності. Не варто ігнорувати власні «хочу», проживіть день для себе, роблячи те, що вам захочеться.

Для Риб день теж буде хорошим і оптимістичним. Вас чекають успіхи в професійній сфері.

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