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Гороскоп

Зате людина хороша: астрологи назвали ТОП-3 злегка «недалеких» чоловіків за знаком зодіаку

17:06 20 жовтня 2021
Кар&#39;єрний ріст

Астрологи вважають, що дата народження людини впливає не тільки на його характер, але і на інтелект. Саме тому одні чоловіки тяжіють до техніки і програмування, а інші — до мистецтва та музики.

Знавці впливу зірок на долю назвали трьох основних знака зодіакального кола, які, на їхню думку, злегка дурніші за інших, пише «5 канал».

Рак

Чоловіки цього знака дуже чутливі і мрійливі. Вони більше планують, ніж втілюють в життя. На фізичну роботу погоджуються легше, ніж на розумову, тому що вона не забирає у них занадто багато енергії. Записатися на курси, прочитати книгу, вивчити мову змусити чоловіків Раків вкрай складно. А коли оточуючі помічають їх дурість, вони просто закриваються в «панцир».

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Лев

Пристрасні, вольові Леви чомусь не спрямовують свою енергію в навчання. У цього знака краще виходить робота, в якій потрібно працювати руками, спілкуватися з людьми або керувати командою, словом все, крім підрахунків, креслень і незрозумілої документації.

Козеріг

Чоловіки-Козероги часто відмовчуються у великій компанії, багато в чому через те, що їм складно розпізнавати в діалозі іронію, жарт чи явні образи. Також їм складно підтримати діалог на «високі» теми через маленький словниковий запас, спектр інтересів і незначну кількість прочитаних книг.

Нагадаємо, раніше астрологи склали ТОП-4 маминих синочків за знаком зодіаку.

Фото calameo.com/

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