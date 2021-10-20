Не давайте волю емоціям: цим чотирьом знакам зодіаку зірки радять проявити обережність 20 жовтня

Нинішній день не можна назвати простим, але все ж переважатиме вплив позитивних тенденцій. Важливо сьогодні не давати волю емоціям, контролювати свої слова та діяти, не порушуючи норми закону та техніку безпеки.

Овен завдяки наполегливості та працездатності зуміє впоратися з усіма поставленими на сьогодні завданнями, однак ризикує потрапити на вудку шахраїв та аферистів. Не поспішайте погоджуватися на привабливі пропозиції, отримані від малознайомих людей. Тримайте в секреті свої особисті дані та уважно вивчайте документи, на яких збираєтесь поставити свій підпис.

Діві у цей день зірки радять мовчати про свої справи та плани. Чим менше навколишні будуть про них знати, тим краще. Ви зможете добитися відмінних результатів, діючи самостійно. Намагайтеся тільки правильно розподіляти свої сили, не розпиляйтеся на дрібниці.

У Козерога багато чого буде складатися вдало, хоча досягти потрібних результатів у важливій для вас справі вийде не відразу. Проявіть терпіння та уникайте ризику. Не поспішайте робити будь-які висновки. Перш ніж прийняти рішення, слід ретельно проаналізувати ситуацію.

Риби зможуть відмінно впоратися з усіма, навіть найскладнішими справами, швидко вирішити наболіле питання. Не забувайте, однак, час від часу робити перерви, інакше ризикуєте впасти від втоми. Зірки радять бути насторожі з новими знайомими, не вплутуватися в сумнівні підприємства і не розповідати про себе занадто багато.

Гороскоп Павла Глоби для всіх знаків зодіаку на 20 жовтня читайте тут.

Фото Pixabay

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