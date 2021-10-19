Цікаві пропозиції та вигідні угоди: на ці три знаки зодіаку чекає успіх у справах 19 жовтня

Вівторок, 19 жовтня, буде досить неспокійним, але плідним днем. Він вдало складеться у тих, хто звик діяти з розумом, тримає свої емоції під контролем і вміє правильно розпоряджатися часом.

У вирішенні складних справ може стати у нагоді досвід, отриманий раніше. Сьогодні варто бути вкрай обережним там, де справа стосується грошей. Небажано брати кредити, а також робити великі інвестиції.

Рак відрізнятиметься дивовижною працездатністю, чому багато хто буде заздритиме. Однак сьогодні слід діяти обережно, уникати ризику і приділити особливу увагу дрібницям — тільки за таких умов можна розраховувати на успіх у справах. Ймовірно надходження цікавої пропозиції, яка незабаром може збільшити ваші доходи.

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Терезам нинішній день надасть непогані можливості для вирішення намічених завдань. Сьогодні важливо вміти домовлятися з людьми, не метушитися і не поспішати, ретельно продумувати свої кроки. Інформація, отримана у цей день, може стати поштовхом для побудови нових грандіозних планів на майбутнє.

Завдяки оптимізму і впевненості у своїх силах Скорпіон зуміє в багатьох справах отримати відмінні результати і домогтися того, до чого давно прагнув. У вирішенні важливих питань покладайтеся на свою інтуїцію, вона не підведе. Вигідними виявляться угоди та покупки. Не виключені несподівані зустрічі, яким ви будете дуже раді.

Нагадаємо, що напередодні закінчився період ретроградного Юпітера — з 19 жовтня вплив планети зміниться, і її енергетика дозволить почати те, що було поставлено на паузу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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