Вигідні угоди та робота мрії: як вплине на знаки зодіаку Юпітер з 19 жовтня

Поточний тиждень ознаменувався закінченням періоду ретроградного Меркурія і Юпітера — астрологи стверджують, що це благотворно позначиться на багатьох знаках зодіаку.

Як пише slovofraza, Юпітер змінює рух 18 жовтня — вплив планети зміниться, і її енергетика дозволить почати те, що було поставлено на паузу.

Так, після 18 жовтня астрологи рекомендують прислухатися до свого внутрішнього голосу, інтуїція допоможе уникнути неприємностей і, навпаки, притягти у життя позитивні події. Енергетика Юпітера допомагає творчим особистостям та тим, у кого дар знаходиться у сплячому стані.

Цей період буде сприятливий для того, щоб знайти роботу мрії, укласти вдалу угоду, просунутися кар'єрними сходах і завести корисні знайомства.

Також після виходу планети з ретроградного руху буде простіше розкривати нові грані таланту, навчатися і використовувати отримання знання на практиці.

Оскільки Юпітер — планета порядку і стабільності, то його вплив допоможе грамотно розпоряджатися фінансами, виключити їхній відтік і направляти гроші у вигідні проекти. Легше буде заробляти, і тим, хто не боїться активної роботи, після 18 жовтня буде простіше закласти фундамент майбутніх перемог.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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