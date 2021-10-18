Гороскоп Павла Глоби на 18 жовтня: кого чекає яскравий і незабутній день, а кому краще утриматися від непродуманих витрат

Відомий астролог вважає, що понеділок, 18 жовтня 2021 року, досить продуктивним і оптимістичним для багатьох знаків зодіаку. Сьогодні може збутися багато з того, що ви задумали. Тому потрібно бути обережнішими зі своїми бажаннями і налаштовуватися тільки на приємні думки і мрії, пише slovofraza.

Овен

У цей день можливі непередбачувані витрати. Добре подумайте над тим, чи дійсно вам потрібна та річ, яку ви купуєте.

Тілець

Понеділок стане цікавим днем для творчих Тільців. Їм дозволено робити те, що найбільше хочеться і не відмовляти собі в задоволеннях.

Близнюки

Самотніх представників знака сьогодні чекає знайомство, а сімейних — гармонія і злагода в родині.

Рак

Спробуйте вранці спланувати свій день. Нехай він буде таким, яким ви давно собі уявляли. Може бути, варто відключити телефон на весь день, щоб повністю перезарядитися.

Лев

На Левів чекає яскравий і незабутній день. Ви опинитеся в цікавій компанії, яка подарує вам гарний настрій і чудові емоції.

Діва

Дівам рекомендовано вирішити важливі справи в першій половині дня, оскільки потім ви будете відчувати втому, і вам доведеться приділити час відпочинку.

Терези

Терезам варто присвятити сьогоднішній день плануванню. Розплануйте до деталей наступний тиждень, щоб чітко бачити, куди ви рухаєтеся, і куди варто найбільше направляти свою енергію.

Скорпіон

Астрологи радять Скорпіонам забути про минуле. Якщо хочете чогось досягти, постарайтеся не озиратися назад, а йти лише вперед з високо піднятою головою.

Стрілець

День підходить для покупки чогось нового. Можливо, ви давно хотіли оновити щось з техніки, або придбати собі одяг.

Козеріг

Сьогодні ваш стан здоров'я напряму залежатиме від емоційного фону. Візьміть під контроль свій внутрішній стан.

Водолій

День буде сприятливим для фізичних навантажень і омолоджуючих процедур. Час, що залишився, варто приділити навчанню, яке принесе гарні плоди.

Риби

Щоб ваш день пройшов позитивно, постарайтеся оточити себе хорошими людьми і цікавими подіями.

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