Дружина завжди залишається «номером два»: астрологи назвали ТОП-4 маминих синочків по знаку зодіаку

Надто залежні від матері чоловіка — так звані «мамині синочки» — часто не користуються повагою серед жінок. Адже для таких джентльменів мама завжди буде жінкою номер один, а дружині залишиться або прийняти цей факт, або шукати собі нову партію.

На прохання «5 каналу» астрологи перерахували чотири знака зодіаку, представники яких, на їхню думку, більше за інших залежні від матерів.

Тілець

Чоловік-Тілець не намагається підтримувати хороші відносини дружини і свекрухи. Точку зору останньої він зчитує істинної в останній інстанції і стежить, щоб дружина до неї прислужувати. Якщо, на думку мами, невістка щось робить не так по господарству, Телець не змовчить і жорстко висловить все благовірної в обличчя.

Лев

Причина залежності Льва від мами — загадка для нього самого. Народжений під цим знаком чоловік нічого не може з собою вдіяти — він упевнений, що мати у всьому права, і крапка. Всі спроби його обраниці довести зворотнє обернуться проти неї.

Стрілець

На відміну від перших двох персонажів Стрілець чинить тактовніше. Він не говорить дружині, що та не влаштовує його маму. Представник цього знака сам втілює її поради в житті. Якщо дружина помітить підступ і запитає, що відбувається, він відкрутиться від відповіді, щоб не загострювати відносини між двома жінками.

Козеріг

Самим розсудливим маминим синочком прийнято вважати Козерога. Він, як і інші, любить маму і дослухається до її порад. Однак він прислуховується і до думки коханої. Цей чоловік майже завжди займає позицію матері, але принаймні здатний вислухати і обдумати слова дружини.

Нагадаємо, астролог Павло Глоба передбачив, що в листопаді 2021 року найбільша удача на любовному фронті буде супроводжувати Львів, Козерогів і Риб. Також Бик також буде прихильним до своїх улюбленців — Овнам і Тельцям, обіцяючи їм успіхи в будь-яких починаннях, в т. ч. на любовному фронті. А ось Водолії будуть менш щасливими — спроби побудувати довгострокові плани і дотримуватися їх обернуться провалом. Глоба рекомендує представникам цього знаку довіритися долі і вирішувати проблеми в міру їх появи.

Фото golden-fish.net/

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