Козерогам і Водоліям слід проявити активність, а Тельцям можна побайдикувати: гороскоп Павла Глоби на 17 жовтня

Відомий астролог Павло Глоба, крім докладного гороскопу до кінця жовтня, дає ще й щоденні прогнози для всіх знаків зодіаку. Неділя, 17 жовтня, для більшості знаків буде вдалою, повідомляє FTimes.

Овну варто приділити час незавершеним справам, залишатися максимально зосередженим. Для стосунків день буде вдалим.

Тельцям не варто будувати якісь плани на неділю — краще присвятити день байдикуванню. Після напруги останніх днів організм потребує відпочинку.

Близнюкам краще за все буде відправитися на побачення з коханою людиною або влаштувати романтику вдома. Одиноким Близнюкам зараз саме час з кимось познайомитися.

Рака чекають нові цікаві пропозиції, що стосуються роботи. Астролог радить не поспішати ні погоджуватися, ні відмовлятися. До вечора ситуація стане більш зрозумілою.

Левам вдасться привернути до себе і своїх проектів увагу потрібних людей. Для цього потрібно буде проявити нестандартні, творчі ходи.

Дівам в неділю варто особливо ретельно контролювати спалахи гніву, щоб не спровокувати тривалий конфлікт.

Терезам астролог радить впевнено рухатися вперед до поставленої мети. Наполегливість буде винагороджено.

Скорпіонам настав час переглянути останні життєві події, зробити висновки і зосередитися на позитивних моментах у житті.

Стрільців чекає вдалий день, але важливо не забувати про увагу до рідних і близьких.

Козерогові вже зараз можна будувати плани з приводу поїздок, переговорів, нових цілей. Активність буде належно оцінено.

Водолію час активно рухатися вперед, бути рішучим, не відступати перед труднощами. З таким настроєм все грандіозні плани втіляться в життя.

Рибам варто помиритися з тими, з ким встигли посваритися. День підходить для відновлення добрих відносин.

Нагадаємо, Глоба вже склав гороскоп на наступний 2022 рік і попереджає, що початок року буде складним для чотирьох знаків зодіаку.

Фото pixabay.com

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