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Гороскоп

Романтичні побачення та доленосні зустрічі чекають ці три знаки зодіаку

9:33 16 жовтня 2021
зодіак

В цілому очікується непоганий день, хоча можуть виникати невеликі труднощі у справах та розбіжності з близькими. Багато хто зуміє визначитися з планами на майбутнє та навіть заручитися підтримкою тих, хто допоможе з їхньою реалізацією. Це слушний період для знайомств з особами протилежної статі та романтичних побачень. Тим, хто в пошуках своєї другої половинки, зірки радять не випускати сприятливий момент й не засиджуватися вдома.

У Терезів в особистому житті посилиться вплив позитивних тенденцій. На сімейних представників знаку чекають якісь приємні події, а самотні Терези можуть сьогодні зустріти свою долю або отримати пропозицію руки і серця.

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Скорпіону зірки обіцяють непогані перспективи на любовному фронті. Не соромтеся відкрито заявляти про свої почуття, не бійтеся проявляти ініціативу, дійте рішуче та сміливо.

Нинішній день обіцяє Рибам чимало приводів для радості. З'явиться можливість змінити своє життя на краще. Багато представників знаку прекрасно проведуть час в компанії коханої людини, у стосунках буде панувати повна гармонія та взаєморозуміння. Для деяких вечір приготував приємні сюрпризи або подарунки.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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