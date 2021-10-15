Нинішній день, 15 жовтня, підходить для вирішення різних питань, особливо фінансового характеру, будь-яких практичних завдань. Добре йтимуть творчі проекти. Непогано сьогодні зайнятися прибиранням вдома. Постарайтеся позбутися від усього зайвого, від того, що давно перестало приносити вам радість. Слід приділити пильну увагу своєму здоров'ю і не ігнорувати ті знаки, які подає організм.

Тельцю потрібно уважно стежити за артеріальним тиском і не допускати його перепадів. У цей день постарайтеся захистити себе від стресів і важких фізичних навантажень.

У Рака сьогодні великий ризик отримати травму. Подбайте про техніку безпеки, уважно дивіться під ноги і не піднімайте важкого. Не виключене також загострення хронічних хвороб, тому варто зайнятися їх профілактикою.

Діві в цей день варто приділити увагу своєму духовному здоров'ю. Налаштуйте себе лише на позитивні думки, займіться релаксацією або йогою. Це сприятливий час для відвідування стоматолога чи косметолога.

Козерогові важливо подбати про правильне харчування, а також забезпечити собі повноцінний сон. Це допоможе вашому організму справитися з будь-якими навантаженнями і швидше відновити витрачені сили.

Фото pixabay.com

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