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Гороскоп

Час романтичних зустрічей: для трьох знаків зодіаку 14 жовтня буде особливо вдалим днем

10:22 14 жовтня 2021
гороскоп побачення

День 14 жовтня підходить для зустрічей з друзями, спілкування з близькими, обговорення загальних питань. З'являться багато ідей і планів, які захочеться втілити в життя. Світила сьогодні не скупитимуться на приємні сюрпризи та подарунки. На романтичному фронті це сприятливий час для освідчень у коханні.

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Плідний і цікавий день очікується у Близнюків. Буде можливість зайнятися тими справами, які вас по-справжньому захоплюють і обіцяють принести прибуток. Випаде шанс змінити на краще стосунки, які останнім часом складалися досить напружено. Вечір підходить для романтичних зустрічей або відвідування світських заходів.

У Рака буде можливість побувати в нових місцях, поспілкуватися з цікавими людьми. Не виключене знайомство, яке може змінити ваше життя як в плані роботи, так і в особистій сфері. Дуже ймовірно, що ви є об'єктом чиїхось глибоких почуттів, у чому вам сьогодні можуть зізнатися.

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Водолію зірки обіцяють плідний день. Ви зможете добитися відмінних результатів у всьому, чим плануєте займатися. Буде шанс налагодити корисні зв'язки, справити хороше враження на потрібних вам людей. Порадує час, проведений з коханою людиною. У самотніх представників знаку не виключене знайомство, яке отримає романтичне продовження.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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