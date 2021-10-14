Овнам слід приготуватися до несподіванки, а Скорпіонам — прислухатися до інтуїції: гороскоп Павла Глоби на 14 жовтня

Відомий астролог Павло Глоба, крім гороскопу на жовтень для всіх знаків зодіаку, склав ще й прогноз на кожен день. Четвер, 14 жовтня, обіцяє бути вдалим, але підказки астролога будуть не зайвими. Про це повідомляє slovofraza.

Овнів чекає приємна несподіванка, допомога від несподіваного джерела або фінансове сприяння, наприклад, від керівництва.

У Тельців сьогодні хороший день для експериментів, нестандартних підходів у вирішенні рутинних завдань.

Близнюкам важливо стояти на своєму, не відступати від заявлених принципів і не погоджуватися на компроміси.

Раків чекає важлива зустріч у другій половині дня. Варто приготуватися до того, що плани доведеться поміняти.

У Левів можуть загостритися хронічні захворювання, потрібен буде повноцінний відпочинок.

Для Діви прийшов час додати в життя романтики, наприклад, сходити на побачення або влаштувати вдома вечерю при свічках.

Терезам важливо не забувати про те, як близькі люди потребують уваги. Крім того, можна присвятити день саморозвитку.

Для Скорпіонів день буде вдалим. Астролог радить слухати себе і дотримуватися підказок внутрішнього голосу.

Стрільцям зірки радять розпланувати дні до кінця тижня, щоб завершити «підвішені» завдання.

Козеріг ризикує підхопити ГРВІ, а тому зараз не час для відвідувати людні місця.

Водоліїв чекає поїздка і вирішення дуже складних завдань. День обіцяє бути напруженим.

Рибам важливо налаштуватися на позитивний лад, і тоді не буде причин, щоб день не пройшов вдало.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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