День 11 жовтня може принести чимало напружених моментів. Не все піде так, як ви планували. Доведеться пристосовуватися до нових обставин. Непросто буде порозумітися з оточуючими, вирішити серйозні питання. Важливо в цей день зберігати самовладання, не говорити зайвого і уникати перевантажень. Намагайтеся спокійно виконувати поставлені завдання, ретельно обмірковуйте всі свої кроки. Вечір подарує гарний настрій, він дуже підходить для дружніх зустрічей або романтичних побачень.

Овнові, найімовірніше, для досягнення успіху у справах стане в нагоді досвід, отриманий раніше. По можливості намагайтеся займатися тим, що приносить задоволення. Зросте ваш авторитет. До вашої думки сьогодні прислухатимуться навіть ті, хто звик діяти на власний розсуд. Проведення важливих зустрічей і переговорів краще запланувати на першу половину дня. А після обіду варто бути обережніше з грошима і дуже уважно дивитися під ноги.

Доходи Рака сьогодні безпосередньо можуть залежати від продуктивності праці. Так що постарайтеся з самого ранку налаштувати себе на робочий лад. На службі, швидше за все, доведеться виправляти чужі помилки, брати на себе відповідальність в нестандартній ситуації. За це можете заслужити похвалу від керівництва. На особистому фронті наближаються зміни, не варто їх боятися — зірки обіцяють прекрасні перспективи.

Сприятливий день очікується у Лева. У багатьох справах, навіть найскладніших, зумієте досягти успіху. Не бійтеся ставити перед собою високі цілі, зараз у ваших силах втілити все задумане в життя. Важливо тільки особливу увагу приділити дрібницям і постаратися виконати дані вами обіцянки. У другій половині дня з'явиться можливість приємно провести час, зайнятися тим, що вам до душі. Увечері не виключені сюрпризи романтичного характеру.

Нагадаємо, відомий астролог Хаял Алекперов склав гороскоп для всіх знаків жовтня до кінця місяця. Зірки віщують поїздки, можливі конфлікти, але відкриваються і нові перспективи для кар'єри.

Фото https://ua.depositphotos.com

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