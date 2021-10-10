Гороскоп на 10 жовтня від Павла Глоби: хто зможе домогтися успіху у справах
Відомий астролог Павло Глоба вважає, що неділя, 10 жовтня, буде дуже сприятливий час для спілкування. Крім того, це ідеальний день для поїздок та подорожей, а також для інтелектуальної роботи, передає FTimes.
У Овнів в цей день буде дуже нестабільний настрій. Зате ті, хто витримають ваш складний характер, гідні вашої шани та уваги.
Тельці готові боротися за своє місце під сонцем. Через цю війну з вітряними млинами ви ризикуєте не побачити справжніх перспектив та шансів.
Близнюкам у цей день слід обмірковувати всі свої дії — тільки уважні представники знаку зможуть добитися успіхів.
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Ракам слід звернути увагу навіть на ті дрібниці, які, здавалося б, не мають ніякого значення.
Левам під силу розв'язати будь-яку проблему й виконати навіть найсміливіші завдання.
Діви чомусь стануть панікувати, боячись не встигнути доробити вчасно свої завдання та проєкти. Через поспіх ви ризикуєте зіпсувати всі свої труди й звести нанівець всі старання.
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Терези у цей день не захочуть ні з чим миритися та ні з ким погоджуватися. Всіх результатів ви спробуєте досягти самостійно.
Скорпіонам не вистачить сил та енергії на виконання навіть першочергових завдань. Не варто спілкуватися з надмірно емоційними людьми.
Стрільцям краще зайнятися виконанням важливих завдань, які не встигли зробити на тижні.
Козорогам день варто почати з виконання робочих завдань. Тільки зробивши справу, можете сміливо відпочивати.
Водоліям потрібно постаратися тримати себе в руках, а свої емоції — під контролем.
Рибам не можна діяти стандартно. Різноманітні ситуації зажадають креативу й незвичайних способів розв'язання проблем.
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Фото: https://ua.depositphotos.com80
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