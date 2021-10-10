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Гороскоп

Гороскоп на 10 жовтня від Павла Глоби: хто зможе домогтися успіху у справах

7:21 10 жовтня 2021
зодіак

Відомий астролог Павло Глоба вважає, що неділя, 10 жовтня, буде дуже сприятливий час для спілкування. Крім того, це ідеальний день для поїздок та подорожей, а також для інтелектуальної роботи, передає FTimes.

У Овнів в цей день буде дуже нестабільний настрій. Зате ті, хто витримають ваш складний характер, гідні вашої шани та уваги.

Тельці готові боротися за своє місце під сонцем. Через цю війну з вітряними млинами ви ризикуєте не побачити справжніх перспектив та шансів.

Близнюкам у цей день слід обмірковувати всі свої дії — тільки уважні представники знаку зможуть добитися успіхів.

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Ракам слід звернути увагу навіть на ті дрібниці, які, здавалося б, не мають ніякого значення.

Левам під силу розв'язати будь-яку проблему й виконати навіть найсміливіші завдання.

Діви чомусь стануть панікувати, боячись не встигнути доробити вчасно свої завдання та проєкти. Через поспіх ви ризикуєте зіпсувати всі свої труди й звести нанівець всі старання.

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Терези у цей день не захочуть ні з чим миритися та ні з ким погоджуватися. Всіх результатів ви спробуєте досягти самостійно.

Скорпіонам не вистачить сил та енергії на виконання навіть першочергових завдань. Не варто спілкуватися з надмірно емоційними людьми.

Стрільцям краще зайнятися виконанням важливих завдань, які не встигли зробити на тижні.

Козорогам день варто почати з виконання робочих завдань. Тільки зробивши справу, можете сміливо відпочивати.

Водоліям потрібно постаратися тримати себе в руках, а свої емоції — під контролем.

Рибам не можна діяти стандартно. Різноманітні ситуації зажадають креативу й незвичайних способів розв'язання проблем.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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