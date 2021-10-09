У цих чотирьох знаків зодіаку сьогодні буде важкий день: гороскоп на 9 жовтня

Цього дня переважатиме вплив негативних тенденцій, тому спокій і витримка дуже стануть у нагоді. Не виключені розбіжності з оточуючими, які можуть привести до серйозних конфліктів. Ретельно продумуйте всі свої слова і дії, приділіть особливу увагу дрібницям. Не поспішайте з вирішенням фінансових питань. Також це не зовсім вдалий час для покупок.

Овнам уникнути труднощів навряд чи вдасться, але ви зумієте їх подолати. У цей день бажано зайняти вичікувальну позицію, а також утриматися від важливих рішень і обіцянок. Намагайтеся діяти обережно, щоб не втратити те, що з великими труднощами створювалося. В першу чергу, це стосується ваших справ, фінансів і відносин.

У Діви очікується напружений день. Можуть виникнути проблеми через неуважність або потурання власним слабкостям. У відносинах з оточуючими проявляйте такт і делікатність. Утримайтеся від обговорення тих питань, які вже раніше ставали предметом гарячих суперечок. Тримайтеся подалі від тих, хто обіцяє золоті гори або намагається будь-яким способом завоювати вашу симпатію.

Скорпіону сьогодні слід тримати під контролем свої емоції і бути уважними до дрібниць. Не варто ні на кого перекладати свої повноваження і обов'язки. Ніхто, крім вас, не виконає вашу роботу краще. Намагайтеся ретельно обмірковувати свої кроки і не поспішайте з висновками.

Рішення, прийняті Козерогом в цей день, можуть зіграти важливу роль в житті. Тому не варто поспішати з їх прийняттям, дайте собі час гарненько все обдумати. Якщо в справах виникнуть якісь перешкоди, не намагайтеся йти напролом, пошукайте обхідні шляхи. Будьте обережні в грошових питаннях — сьогодні великий ризик втрат.

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