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Гороскоп

Можна підхопити інфекцію: 6 жовтня трьом знакам зодіаку потрібно потурбуватися про здоров'я

9:21 6 жовтня 2021
гороскоп

У цей день обставини будуть складатися таким чином, що можуть спровокувати неоднозначні ситуації, розбіжності й конфлікти. Емоційний фон буде досить напруженим. Терпіння, дипломатичність і обережність у висловлюваннях допоможуть впоратися з напруженням пристрастей. Слід приділити особливу увагу здоров'ю, оскільки у багатьох можливе загострення хронічних хвороб.

У Тельця на діловому терені можуть виникнути непередбачені ситуації, що змусить добряче понервувати. Намагайтеся все ж тримати свої емоції під контролем, щоб не спровокувати стрибок артеріального тиску.

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Льву слід подбати про зміцнення захисних сил організму, оскільки зараз легко можна підхопити інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом. По можливості утримайтеся сьогодні від відвідування багатолюдних місць.

У Терезів велика ймовірність виникнення алергічних реакцій. Тому варто бути обережнішими із застосуванням побутової хімії, парфумів та косметичних засобів, а також вживанням нових лікарських препаратів.

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фото https://ua.depositphotos.com/

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