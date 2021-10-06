Гороскоп Павла Глоби для всіх знаків Зодіаку на 6 жовтня 2021 року: прогноз та порада на день

Астролог Павло Глоба, який раніше попереджав, що жовтень 2021 року може виявитися не особливо вдалим для Дів, Близнюків і Водоліїв, склав гороскоп на середу, 6 жовтня, для всіх знаків Зодіаку.

Як пише slovofraza, у середу Дівам не слід брати на себе занадто багато справ, а Скорпіонам потрібно набратися терпіння.

Для Овна день вдалий у плані навчання і кар'єри. Будьте ініціативні, чітко відстоюйте свої інтереси.

Проявити лідерські якості слід і Тельцю, якому нинішній день надасть унікальні можливості. Постарайтеся скористатися ними.

У Близнюків є хороший шанс почати проект, який стане успішним. Зірки радять представникам цього знаку зайнятися інтелектуальною працею.

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Ракам випаде можливість поліпшити фінансовий стан. День вдалий для змін, маленькі кроки приведуть вас до мети.

У Лева в першій половині дня життєва енергія буде на низькому рівні. Займіться справами, які приносять вам задоволення.

Астрологи не рекомендують Дівам у цей день брати на себе занадто багато справ — займіться тим, що не буде вас перевантажувати.

Для Терезів цей день стане початком чогось нового. Астрологи радять почати давно заплановані проекти, які допоможуть вам просунутися кар'єрними сходами.

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На Скорпіонів вранці чекає поганий настрій, а зіпсують його близькі. Людям, які народилися під цим знаком, слід набратися терпіння і не провокувати серйозні конфлікти.

Середа у Стрільців обіцяє бути важкою і насиченою. Постарайтеся не псувати відносини з рідними через ваш поганий настрій, втому і дратівливість.

Козерогові варто бути обережним у спілкуванні з колегами — різкі висловлювання можуть зіграти проти вас.

Насичений день чекає і на Водоліїв. Астрологи радять завершити всі розпочаті справи і знайти час для близьких людей.

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Рибам зірки обіцяють везіння у всіх сферах. Так що у цей день вони можуть йти на ризик і прислухатися до своєї інтуїції.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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