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Молодик 6 жовтня 2021: час, що можна та не можна робити, ритуал на удачу

15:47 5 жовтня 2021
Молодик

У середу, 6 жовтня молодик відбудеться в знаку Терези на з'єднанні з Марсом. І хоча це не найнебезпечніший молодик, він теж несе потужний енергетичний заряд, а також гнів і насильство.

Молодик в знаку Терезів сприятливий для внесення важливих змін в житті та для знайомства з людьми. Це також прекрасний час для врегулювання різних конфліктів, вибудовування довірчих відносин у колективі. Час також підходить для шопінгу та заняття науковою діяльністю.

У молодик краще не займатися прибиранням і не починати ремонт у будинку. Не рекомендується продавати дорогі речі та відвідувати косметолога. Присутня небезпека інтриг.

Для залучення удачі існує простий ритуал. Треба купити невеликий замок, відкрити його, поруч з ним покласти ключі, запалити три червоні воскові свічки. Потім намазати замок медом, закрити його ключем і відразу віднести до річки, де кинути в воду. Один з ключів слід носити при собі, а решту — заховати вдома в затишні місця.

Нагадаємо, місячний календар на жовтень допоможе підібрати для важливих справ найсприятливіші дні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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