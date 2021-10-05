Час експериментів: 5 жовтня цим чотирьом знакам зодіаку зірки обіцяють успіх в бізнесі

Зірки обіцяють суперечливий та досить непростий день. Одним він може принести труднощі, а іншим надасть прекрасні можливості для досягнення успіху. Це відмінний час для творчих експериментів, розумової праці. Вірогідні нові знайомства, які виявляться не тільки приємними, а й корисними.

Овнам всі важливі справи й переговори бажано запланувати на першу половину дня — цей період виявиться найбільш сприятливим і плідним. Дуже ймовірно, що за підтримки нових союзників і однодумців вдасться реалізувати свої давні плани.

У Тельця очікується вдалий день в плані роботи та кар'єри. Поточні справи будуть вдаватися без особливих зусиль. Колеги прислухаються до вашої думки, начальство гідно оцінить озвучені вами ідеї. Вірогідне отримання цікавої пропозиції про нове співробітництво або зміну місця роботи, не виключені грошові надходження.

Рак, якщо не буде сунутися назад, зуміє досягти непоганих результатів у багатьох сферах життя. Не варто випускати сприятливий період для здійснення найсміливіших планів та змін на краще. Сьогодні слід діяти рішуче, без тривалих роздумів. Правильне розставлення пріоритетів допоможе заощадити вам час і сили.

Для Стрільця сьогодні найпродуктивнішою виявиться самостійна діяльність. Початок дня чудово підходить для обговорення різних питань, проведення важливих зустрічей та переговорів. Після обіду слід діяти обачніше, особливо це стосується нових справ. Уникайте невиправданого ризику, ретельно перевіряйте всю інформацію, що надходить.

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