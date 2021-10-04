Сильна Земля принесе удачу рішучим: Китайський гороскоп на тиждень з 4 до 10 жовтня

«Бацзи» у перекладі з китайської означає «вісім ієрогліфів». Йдеться про ієрогліфи, що описують дату народження — вважається, що в них закодована доля людини. У карті кожного ієрогліфи розташовуються у чотири стовпчики (або стовпи) та позначають рік, місяць, день та годину народження людини.

Згідно з цією системою, другий тиждень жовтня — час зміни китайського сезону (триває два тижні) і китайського місяця — дасть можливість завершити давно відкладені справи, повідомляє «5 канал». Так, 8 жовтня сезон «Осіннє рівнодення» поступається місцем сезону «Холодні роси», а місяць Вогненного Півня змінює місяць Земляний Собаки. Звучить, звичайно, досить казково, але насправді за звучними китайськими метафорами стоять цілком конкретні, побутові навіть, описи сил природи.

Місяць Собаки настає щороку у жовтні. Це знак Янської Землі — твердої гори, в утробі якої таїться метал і палає вогонь. Зовнішній атрибут місяці Собаки — небесний стовбур — щороку різний. Минулого року Собака була Вогняною, цього — Земляна. Виходить, що сила Землі збільшується вдвічі. А додайте ще й нинішній рік Бика — також земляного знаку. В результаті у жовтні 2021 року ми отримуємо тотальну присутність енергії Землі.

Чим це загрожує? Тим, кому Земля корисна, додасться сил і енергії. Ті, у кого знак пана дня (стовп дня народження) Вода або Дерево, можуть непогано в цьому місяці заробити. Або провернути вдалі операції з нерухомістю. Ті, кому енергія Землі не корисна, можуть зазнавати труднощів з реалізацією задуманого, відчувати тиск зовнішніх сил. Тим, у кого в карті є Коза, має сенс звернути увагу на здоров'я і, «не чекаючи перитоніту», зайнятися профілактикою хвороб. Наприклад, пройти чек-ап, влаштувати сеанси оздоровчих практик, піти, нарешті, до спортзалу.

Понеділок, 4 жовтня, Інь Дерево і Півень.

Хороший понеділок, однозначно. Відразу кілька сприятливих поєднань енергій дозволять реалізувати давно відкладені плани. Краще, чим можна зайнятися у цей понеділок — планування і візуалізація. Не лінуйтеся, витратьте час і сконцентруйтеся на тому, чого хочете досягти у найближчому або віддаленому майбутньому. Непогано підуть справи, пов'язані з початком різних проектів: будівництвом, відкриттям бізнесу, виходом на нову роботу, початком навчання.

День також сприятливий для медичних маніпуляцій, купівлі майна, інвестицій. За цю сферу відповідає іньский Метал, він представлений у цей день відразу двома знаками Півня. Не зовсім вдалим день може бути для людей з Кроликом у карті. Кролики за роком можуть раптово зажуритися, Кролики за місяцем — стресувати на роботі, а Кролики за днем ризикують посваритися зі своєю «другою половинкою».

Вівторок, 5 жовтня, Янь Вогонь і Собака.

Енергія вівторка — вогненна Земля. День для рішучих дій. Буде багато сил і бажання змінити те, що потребує зміни. Цьому сприятиме точне розуміння, як саме це зробити. Інтуїція і стратегічне мислення проявляться навіть у тих, у кого їх ніколи не було. В такий день рекомендується активно усувати перешкоди, прибирати блоки і затиски. Як саме? Генеральне прибирання, намір стати іншою людиною, позбавлення від шкідливих звичок, токсичного оточення, зайвих кілограмів або ліні. Почніть ці дії саме у вівторок, і шанси, що вони приведуть до потрібного результату, будуть істотно вищими.

Оскільки середа — день Собаки, він може стати вдалим з точки зору фінансів для людей з паном дня Вода і Драконом у карті або в оточенні. Для таких відкриється благородна зірка Скарбниця. Як це може проявитися? Виплата гонорару, вдала угода, покупка дорогого майна. У людей з паном дня Дерево цей день також дуже сприятливий для заробітку.

Для кого вівторок не буде сприятливим? Для тих, у кого в карті є Дракон. Народжені у рік Дракона будуть погано себе почувати. Ті, у кого день народження у квітні, можуть хвилюватися з приводу роботи, а ті, у кого Дракон у стовпі дня, лаятися з «другою половинкою».

Середа, 6 жовтня, Інь Вогонь і Свиня.

Вогонь маяка у тиші холодного озера — так можна описати енергії середи. Загостриться інтуїція, стануть ясно видні раніше приховані мотиви вчинків. День гарний для великої роботи. Зусилля принесуть результат. Добре починати нові проекти, підписувати контракти, домовлятися про інвестиції, переїжджати у новий будинок.

День пройде під знаком комунікацій — заговорять ті, хто раніше мовчав. Друзі та рідні ділитимуться секретами, забажають задушевних розмов. Не варто у цей день сваритися, брати кредити, просити у борг, починати лікування, звертатися до суду — є шанси загрузнути в усьому цьому надовго.

День не сприятливий для людей зі Змією у карті — вони будуть вельми роздратованими. Змії за роком можуть мучитися від печії, за місяцем народження будуть ледве стримуватися на роботі, а ті, хто народився у день Змії, захочуть влаштувати прочуханку дружині (чоловіку).

Четвер, 7 жовтня, Янь Земля і Щур.

Поєднання енергій четверга — це гора в океані. Потужна, непохитна, уперта енергія Янської Землі і не менш потужна, емоційна, стрімка водна енергія Щура. День буде наповнений подіями, його не вийде просто пережити. Простір вимагатиме ухвалити рішення, доробити недороблене, завершити переговори.

Сприятливо вирушати у поїздки — цьому сприятиме велика вода. Добре займатися ремонтом, будувати дім, грати весілля. Не варто у такий день брати участь у змаганнях, бо шанси виграти мінімальні.

День також не особливо сприятливий для людей зі знаком Коня. Конячки за роком, не дозволяйте собі нервувати, це може нашкодити вашому здоров'ю. Народжені у місяць Коня — не сваріться на роботі, а ті, хто народився у день Коня, взагалі не призначайте на цей четвер важливих справ.

П'ятниця, 8 жовтня Інь Земля і Бик.

У п'ятницю відбудеться зміна сезону і місяця. В силу вступить Земляна Собака. Собака сама знак Землі, додайте ще рік Бика — теж земляний, а у п'ятницю буде ще й повністю земляний день. Коротше, придавить не по-дитячому, злетіти не вийде. Зміна сезонів завжди енерговитратний захід і краще на п'ятницю нічого важливого не планувати. Просто перечікуємо, коли енергії заспокояться.

Якщо ж від справ нікуди не сховатися, і у вашій карті є пан дня Вода та Дракон поблизу, то майте на увазі — на п'ятницю можна запланувати угоди з нерухомістю. Але найкраща стратегія дня — відпочинок.

Зовсім буде нецікаво ву п'ятницю людям-Козам. Вони відчуватимуть дуже сильний тиск і роздратування. Хто від чого: Кози за роком народження — від родичів, Кози за місяцем — від колег і начальства, Кози за днем — чоловіка (дружини).

Субота, 9 жовтня, Ян Метал і Тигр.

Енергія дня — протиборство. Сила янського Металу проти сили Тигра — символу янського Дерева. У такі дні краще всього піти з-під впливу стихій, не чинити опір та плисти за течією. Не рекомендується придумувати ніяких важливих справ, не влаштовувати грандіозних, важко здійснюваних заходів — є всі шанси, що все може піти не так, як гадалося. Можливі втрати часу, грошей, порушення планів та задумів.

Краще використовувати суботу для походів у театр, музеї, на концерт, прогулянок на природі та спілкування з близькими.

День не сприятливий для людей з Мавпою у карті. Мавпи за роком народження, стежте за здоров'ям, ті, хто народився у місяць Мавпи (серпень) — не думайте про роботу, а ті, хто народився у день мавпи — не нервуйте своїх чоловіків (дружин).

Неділя, 10 жовтня. Інь Метал і Кролик.

Неділя буде схоже на дзижчання газонокосарки. Іньский Метал пилятиме траву Кролика (знак іньского Дерева). День обіцяє бути неспокійним, діловим, активним. Але не варто цю активність застосовувати до по-справжньому важливих справ. Не варто поспішати — день не є безумовно сприятливим. Добре у неділю підбити підсумки і розпланувати майбутнє.

Має сенс відпочити, прийняти сеанс розслабляючого масажу, спекти шарлотку і влаштувати задушевне чаювання під жовтим абажуром. А за вікном осінь і на душі світло!

Остання порада особливо підійде людям знака Півень. Їм, Півням, може все в цей день бути не так. Ні погода, ні роздуми про роботу, ні поведінка другої половинки. Але краще стримати свою агресію — завтра все виглядатиме зовсім інакше.

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