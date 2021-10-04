Трьом знакам зодіаку сьогодні слід проявити обережність і терпіння: гороскоп на 4 жовтня

Очікується непростий та неоднозначний день. Частіше, ніж зазвичай, будуть проймати тривоги та сумніви, вірогідні розбіжності й навіть сварки. Багато справ будуть даватися тяжко, але все ж вдасться досягти хороших результатів. Цей період потребує особливої уваги до дрібниць, які сьогодні можуть зіграти дуже важливу роль.

У Тельця може видатися досить напружений день в емоційному плані. Доведеться, швидше за все, понервувати через якісь нестикування у справах, можуть також зірватися намічені плани. Пам'ятайте: все, що робиться, — на краще. Тому постарайтеся налаштуватися на позитивний лад і не дійте зопалу — це допоможе уникнути серйозних помилок. Сьогодні не будьте занадто відвертими з малознайомими людьми, а також уважно дивіться під ноги.

Діві цього дня доведеться підлаштовуватися під обставини. Дійте без суєти й поспіху. Намагайтеся спокійно оцінювати ситуацію, що склалася та виважено приймати будь-які рішення. Відмовтеся від походів по магазинах, інакше ризикуєте залишити там всі свої гроші. Тримайтеся якомога далі від відкритого вогню, сьогодні велика ймовірність отримання опіків.

Козерогові, щоб досягти успіху, слід якомога швидше визначитися з головними завданнями й чітко слідувати наміченим планам. Необдумані вчинки можуть мати неприємні наслідки. Слідкуйте за своїми висловлюваннями, щоб не спровокувати сварку. Проявіть особливу обережність при грошових розрахунках. Уважно вивчайте папери, які збираєтеся підписувати.

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