«Прийшов по душу Путіна»: в мережі пожартували з приводу наближення до Землі великого астероїда

Одеський астролог Влад Росс, відомий своїми пророцтвами, зробив одне цікаве «припущення» зі сфери міжнародної політики.



Зокрема, він жартівливо припустив, що великий астероїд 1 998 SD9, який 6 жовтня наблизиться до Землі та пролетить на відстані 2,5 мільйона кілометрів від неї, забере з планети душу керівника РФ Володимира Путіна, оскільки саме цього дня відбудеться включення Соляра російського лідера.



«Увага, астероїд. Поруч із Землею на наступному тижні пролетить потенційно небезпечний камінь в день включення Соляра Путіна! Мабуть, прийшов по його душу!» — написав Росс у своєму Facebook.

Як відомо, включенням соляру є момент, коли сонце стає в ту ж точку, як і при народженні людини. Саме в мить включення Соляра на людину впливають особливі доленосні на рік енергії. Іншими словами, людина може переродитися або ж відійти в інший світ.

Особлива пікантність ситуації у тому, що солярний день народження може відрізнятися від календарного на один день, а 69-й день народження президента Росії Володимира Путіна припадає на 7 жовтня.



У коментарях одні читачі Росса пишуть, що сподіваються на те, що на Землі «на одного душогуба стане менше», інші не вірять в це пророцтво астролога. Їм здається, що очільник РФ буде вічний.

Нагадаємо, нещодавно Влад Росс розповів про погоду на жовтень. За його прогнозом, місяць буде сухим, сонячним і досить теплим — просто «оксамитовий сезон».







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