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Гороскоп

Кому — в гори, а кому — на море: астролог назвав три знаки зодіаку, яким необхідно цієї осені відправитися в подорож

18:27 3 жовтня 2021
гори

Відомий астролог Влад Росс, який недавно передбачив теплу й сонячну погоду майже на весь жовтень, назвав УНІАН знаки зодіаку, для яких подорож цієї осені буде максимально вдалою.

За прогнозом астролога, на Стрільця чекають прекрасні далекі поїздки. Особливою романтикою увінчаються подорожі на Сейшели або Мальдіви.

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Подорожі, що запам'ятаються, у жовтні-листопаді порадують Лева. Варто очікувати важливі доленосні зустрічі. Левам астролог радить відправитися в гори.

Терезам краще поїхати до озер або річок. Також їх можуть чекати вдалі ділові поїздки. У цей період Терези навіть можуть емігрувати, і вони не помиляться.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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