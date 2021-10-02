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Гороскоп

Ракам краще не вестися на провокації, а Дівам треба сміливо рухатися вперед: Павло Глоба дав рекомендації знакам зодіаку на 2 жовтня

14:35 2 жовтня 2021
гороскоп

Відомий астролог Павло Глоба, що склав гороскоп для кожного зі знаків на жовтень, запропонував ще й щоденний гороскоп на 2 жовтня. Глоба обіцяє, що день буде вдалим для тих, хто відправився розважатися. Варто скоріше роздати борги і уникати конфліктів, повідомляє FTimes.

Овнові зірки радять не засмучуватися, якщо після робочого тижня залишилися невирішені питання. З ними якраз краще не поспішати, а грунтовно подумати, знайти правильне рішення.

Тельців чекає вдалий фінансово день. Можливі премії, грошові виграші, винагороди за хорошу роботу.

Близнюки матимуть вдалий день для покупок. Зірки говорять, що можна сміливо втілювати мрії в реальність.

Раку варто приділити час рідним і близьким, а для відновлення душевних сил прогулятися в парку, на природі. Важливо не піддаватися на провокації.

Лева чекають нові знайомства, а день дасть шанс проявити здібності до організаторської роботи.

Дівам можна сміливо йти вперед, але не розповідати про свої грандіозні плани кожному зустрічному.

У Терезів сприятливий день для подорожей, спорту, спілкування з рідними і друзями.

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Скорпіонам краще провести суботу вдома і доробити всі незакінчені справи. День буде сприятливим для навчання та саморозвитку.

Стрільців зірки винагородять за допомогу друзям у важку хвилину. З'явиться шанс розібратися і з власними проблемами.

У Козерога зараз складний період, але це не привід опускати руки. Головне не губитися, рухатися вперед, але обдумувати кожен крок.

Водолієві день принесе позитивні емоції, пов'язані з коханою людиною. Додасть позитивного настрою зустріч із друзями.

Рибам зірки радять не наполягати на своїй правоті, діяти більш дипломатично, обачно, уникати суперечок.

Нагадаємо, свій прогноз на жовтень запропонував астролог і переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов.

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