Нинішній день 2 жовтня — вдалий час для того, щоб зайнятися чимось новим, особливо тим, де можна експериментувати, проявляти творчість і фантазію. Це сприятливий час для спілкування. Буде можливість весело провести час в приємній компанії. Зірки не виключають романтичні захоплення. У декого сьогодні почуття можуть спалахнути з першого погляду.

Для Овна нинішній день буде складатися досить вдало. Зумієте вирішити багато справ, врегулювати спірні питання. Не виключене надходження цікавих пропозицій. Буде важливо обговорити з близькими плани на майбутнє, а також знайти способи вирішення побутової проблеми. Інформація, яку можете отримати сьогодні, виявиться вельми корисною.

Близнюкам світила можуть надати непоганий шанс реалізувати свою давню ідею. Завдяки підтримці однодумців зумієте досягти відмінних результатів. Намагайтеся тільки уникати невиправданого ризику і не переоцінюйте свої сили. Довіртеся своїй інтуїції, з її допомогою зумієте знайти найкоротші шляхи досягнення мети. Вечір бажано присвятити повноцінному відпочинку в затишній сімейній обстановці.

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Лев сьогодні може розраховувати на підтримку зірок у будь-яких починаннях. Вдасться багато чого зробити. Головне тільки правильно розставити пріоритети і не відволікатися на різні дрібниці. Перша половина дня виявиться сприятливим періодом для вирішення важливих справ. Вечір обіцяє приємні новини. Не виключена зустріч з людиною, з якою довгий час не бачилися і не спілкувалися.

Відмінний день очікується у Стрільця. Якщо ви намітили на сьогодні великі плани, то слід якомога раніше приступити до їх реалізації. Ніякі труднощі вас не злякають, наполегливість і цілеспрямованість допоможуть досягти відмінних результатів. Не виключені несподівані зустрічі і приємні знайомства, які можуть мати романтичне продовження.

Нагадаємо, відомий астролог Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на жовтень.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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