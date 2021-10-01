Яким трьом знакам зодіаку слід бути обережними: гороскоп на 1 жовтня

Нинішній день буде неоднозначним і неспокійним. Слід утриматися від поспішних суджень і оцінок. Сьогодні велика ймовірність стати жертвою шахраїв, так що варто проявити пильність і обережність і не довіряти малознайомим людям.

У Тельця початок дня може видатися досить складним. Можуть виникнути проблеми з вирішенням важливих питань. Постарайтеся стримувати свої емоції та не поспішайте робити висновки. Пізніше посилиться вплив позитивних тенденцій і ви зумієте домогтися потрібних результатів. Проявляйте пильність і обережність там, де справа стосується грошей. Тримайте в секреті свої особисті дані.

Діві слід уникати поспіху й ризику. По можливості перенесіть вирішення важливих питань на більш сприятливий період, оскільки сьогодні буде досить складно впоратися навіть з поточними завданнями. Дуже ймовірно, що вас захочуть обвести круг пальця, тому ретельно перевіряйте всю інформацію, що надходить, уважно вивчайте документи, на яких збираєтесь поставити свій підпис.

Скорпіону важливо в цей день рівномірно розподіляти свої сили та ставити собі чіткі цілі. Постарайтеся правильно оцінювати ситуацію та ретельно продумувати свої дії — це допоможе уникнути серйозних помилок і втрат. Сьогодні небажано вирушати у поїздки, навряд чи вони виявляться результативними та вдалими. Подбайте про здоров'я, не перенапружуйтеся і стережіться травм.

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