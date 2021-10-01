26.50 / 26.70 30.65 / 31.02
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Уникайте з'ясування відносин і конфліктів: Павло Глоба попередив всі знаки зодіаку про небезпечні ситуації 1 жовтня

9:19 1 жовтня 2021
зодіакальний круг

Відомий астролог Павло Глоба радить 1 жовтня всім знакам зодіаку не приймати серйозні рішення, не витрачати безпідставно гроші, всіляко уникати з'ясувань стосунків й конфліктних ситуацій, повідомляє FTimes.

Для Овнів день буквально промчить. Не варто будувати чіткі плани, а діяти відповідно до пропонованих обставин.

Тельці, незважаючи ні на що, зможуть впоратися з будь-яким завданням, а особливо — з домашніми справами. Вечір потрібно присвятити відпочинку.

Близнюки зможу почати абсолютно новий етап свого життя. Нова справа може надихнути на грандіозні звершення.

Читайте також: На хвилі успіху: астрологи назвали знаки зодіаку, для яких жовтень стане місяцем удачі й кар'єрного зростання

Для Раків це ідеальний день, щоб зайнятися саморозвитком.

Для Левів день буде рутинним. Доведеться зайнятися тими справами, які відкладалися на потім.

Дівам у цей день захочеться зробити все й відразу. Не варто вирішувати всі завдання.

У Терезів будуть досить відмінні можливості показати свої таланти та здібності.

Читайте також: Яким трьом знакам зодіаку зірки гарантують ідеальний тиждень для роботи та бізнесу

Для Скорпіонів перший день жовтня буде досить легким й позитивним. Забудьте про рутину й займайтеся тільки тим, що приносить вам натхнення та задоволення.

Стрільцям всіляко слід уникати різних з'ясувань стосунків й конфліктів. Опинившись в несприятливих подіях та умовах, потрібно зуміти вчасно промовчати.

Козорогам у цей день доведеться зайнятися незапланованими справами. Вечір присвятіть наведенню порядку у будинку та на своєму робочому місці.

Водоліям в цей день категорично протипоказане марнотратство. Без особливої необхідності не витрачайте гроші.

Рибам слід готуватися до дуже цікавих та значущих подій. День відмінно підходить для занять спортом та інших фізичних навантажень.

Читайте також: Шлюб буде міцним: український астролог назвав п'ять знаків зодіаку, які зустрінуть любов до кінця року

Фото: https://ua.depositphotos.com

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидії

Залишаться без виплат: в Кабміні назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

Анна Саліванчук

«Перестаньте картати себе»: дружина продюсера «Кварталу 95» знялася з оголеними грудьми, щоб підбадьорити своїх шанувальниць

Азіза з чоловіком

«Готова впасти в ноги»: Наташа Корольова відповіла на прохання 57-річної Азізи подарувати їй яйцеклітини

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.