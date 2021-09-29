Місячний календар стрижок: названі сприятливі дні для зміни образу в жовтні
Жовтень розпочинається зі спадного Місяця, в ці дні категорично не рекомендуються кілька видів діяльності, перший день місяця несприятливий також для стрижки, повідомляє astrosfera.ru.
Вже з 2 по 4 жовтня можна виконувати і стрижки та фарбування, а ось з 5 по 9 жовтня буде несприятливий відрізок.
Тим, хто вирішив змінити образ у середині місяця, підійдуть 12, 13 і 16 жовтня. З 17 по 20 жовтня буде період, в який краще не звертатися до перукарів. Потім знову два дні, сприятливих для відвідування салонів. Крім того, Місяць прихильний для стрижок 24, 26, 28, 39 і 31 жовтня.
Як повідомлялося раніше, астрологи вважають, що жовтень 2021 року — місяць, в який у деяких знаків зодіаку може статися значний кар'єрний ріст.
Фото: https://ua.depositphotos.com5
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