Місячний календар стрижок: названі сприятливі дні для зміни образу в жовтні

Жовтень розпочинається зі спадного Місяця, в ці дні категорично не рекомендуються кілька видів діяльності, перший день місяця несприятливий також для стрижки, повідомляє astrosfera.ru.

Вже з 2 по 4 жовтня можна виконувати і стрижки та фарбування, а ось з 5 по 9 жовтня буде несприятливий відрізок.

Тим, хто вирішив змінити образ у середині місяця, підійдуть 12, 13 і 16 жовтня. З 17 по 20 жовтня буде період, в який краще не звертатися до перукарів. Потім знову два дні, сприятливих для відвідування салонів. Крім того, Місяць прихильний для стрижок 24, 26, 28, 39 і 31 жовтня.

Як повідомлялося раніше, астрологи вважають, що жовтень 2021 року — місяць, в який у деяких знаків зодіаку може статися значний кар'єрний ріст.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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