Зірки пророкують 29 вересня складний і емоційно напружений день. Можуть загостритися давні суперечки, зіпсуватися стосунки з тими, з ким раніше відмінно взаємодіялося. У цей період небажано починати важливі справи, а також здійснювати серйозні угоди або великі покупки. Він більше підходить для вирішення побутових питань. Зробивши сьогодні генеральне прибирання в будинку і позбувшись від усього непотрібного, ви відчуєте прилив сил і будете готові впустити в своє життя вітер змін.

У Овна день може скластися зовсім не так, як планувалося. Дуже ймовірно, що через події, що відбулися, доведеться змінити свої плани. Не варто занадто турбуватися з цього приводу. Пам'ятайте: все, що б не робилося, на краще. Постарайтеся сьогодні не тиснути на близьких своїм авторитетом і тим більше не висувайте ніяких ультиматумів, інакше це може закінчитися серйозною сваркою.

Рак може зіткнутися з труднощами на службі. Однак не варто занадто гостро реагувати на те, що відбувається і приймати близько до серця дрібні невдачі. На щастя, знайдуться ті, хто зуміє підтримати вас в потрібний момент і допоможе налаштуватися на позитив. Сьогодні великий ризик отримання травм. При проведенні небезпечних робіт слід неухильно дотримуватися правил техніки безпеки, а також уважно дивитися під ноги.

Клопіткий і виснажливий день очікується у Терезів. Попереду багато турбот, які в основному будуть пов'язані з сім'єю. Ймовірні затримки у справах, можуть виникнути перешкоди в оформленні важливих паперів в державних інстанціях. Але завдяки виявленій дипломатії та вмінню знаходити спільну мову навіть з найбільш незговірливими людьми ви таки зумієте домогтися свого.

Нагадаємо, відомий астролог назвав чотири знаки зодіаку, життя яких круто зміниться в жовтні .

Фото https://ua.depositphotos.com/

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