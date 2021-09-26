Астрологи склали таро-прогноз на наступний тиждень. Він допоможе різним знакам зодіаку зібратися з силами і завершити деякі важливі справи на цьому тижні, який буде затьмарено початком періоду ретроградного Меркурія, пише slovofraza.

Карти обіцяють нові кар'єрні можливості для Раків, Дів, Терезів, Скорпіонів і Стрільців.

Так, Овнам карти обіцяють позитивний початок тижня. Для досягнення успіху важливо йти обраним шляхом і не поспішати, щоб не упустити значущих дрібниць, з яких і складуться подальші перемоги. Овни зможуть насолодитися довгоочікуваною перемогою і розділити свою радість з близькими людьми. Також карти говорять про нові можливості, які не можна упускати.

Тельців карти закликають не втрачати пильності. На початку тижня можуть виникнути сумніви, з якими потрібно боротися, щоб не зайти в глухий кут. Карти закликають не вірити чуткам, щоб виключити проблеми. Тельці зможуть звільнитися від проблем, якщо будуть вірити в свої сили і йти до поставленої мети, але при цьому не стануть квапити події.

Близнюкам карти обіцяють відсутність проблем, а значить, можна сміливо займатися запланованими справами і йти до своєї мети. Близнюки будуть відчувати підтримку згори і зможуть заручиться допомогою ангела-охоронця.

Раків карти закликають боротися з сумнівами і тривогою, які будуть ускладнювати залучення позитивних подій. На початку тижня важливо звільнитися від думок, які уповільнюють і заважають ухвалювати правильні рішення.

Левів карти попереджають про те, що необачні вчинки, скоєні на початку тижня, будуть згубними. Карти закликають Левів до мудрості і уважності, щоб не упустити значущих моментів і не оступитися.

Дівам на початку тижня слід бути ініціативними і активними, щоб вийти з тіні конкурентів і не упустити свій шанс на залучення успіху. При цьому важливо бути уважними, щоб не переоцінити своїх сил і не зайти в глухий кут. Карти радять не намагатися вплинути на події і покластися на долю. При цьому Діви не повинні втрачати пильності, щоб не упустити щасливі знаки долі.

Терези зможуть перейняти досвід мудрих наставників і застосувати отримані знання на практиці. Карти вказують на необхідність розставити пріоритети, щоб виконати роботу в строк і отримати гідну нагороду. Терези можуть обдурити самі себе, якщо будуть халатно ставитися до цих подій в житті. Порада карт — не втрачати пильності, щоб виключити промахи.

Карти закликають Скорпіонів бути наполегливими і старанними, щоб подолати тимчасові труднощі. Вони вказують на можливість подолання труднощів, в тому числі і фінансових, якщо відповідально підійти до вирішення питань і бути відповідальними. Життя Скорпіонів зазнає трансформацію, і протистояти цьому немає сенсу. На зміну старому завжди приходить нове, і настала пора довіритися долі, приймаючи її подарунки.

Стрільцям карти обіцяють нові успіхи і перемоги. Необачні вчинки приведуть Стрільців до краху планів. Їм не можна втрачати пильності навіть в тому випадку, якщо справи просуваються без проблем. Карти вказують на те, що доля прихильна, а значить, можна не поспішати і грунтовно підійти до виконання намічених справ.

Козорогам не можна покладатися на волю випадку. На початку тижня можуть виникнути сумніви, які не можна залишати без уваги: пильність і довіра інтуїції допоможуть знайти вірний шлях до нових перемог. Карти закликають Козорогів на час зупинитися, щоб оцінити те, що відбувається, обміркувати подальші кроки і розставити пріоритети. Така тактика допоможе уникнути прикрих промахів в кроці від перемоги.

Водоліям не варто починати тиждень з напору. Події будуть розвиватися неспішно, і Водолії зможуть оцінити те, що відбувається, ухвалити правильні рішення без поспіху і без праці досягти те, що було в планах. Карти вказують на неминучі зміни, коли Водолії будуть стояти на порозі нових подій. Їм потрібно приймати самостійні рішення, покладаючись лише на себе.

На початку тижня Рибам потрібно проявити пильність. Карти вказують на спроби обману або самообману, які будуть заважати, а значить, Риби повинні залишатися пильними. Риби отримають підтримку з боку мудрих наставників, а значить, зможуть подолати складності без особливих проблем. Рада карт — розставити пріоритети, щоб встигнути задумане в строк.

Як писали «ФАКТИ», зараз триває період ретроградного Нептуна. Ця планета буде в ретроградному русі до 28 листопада. Це сприятливий період для виконання таємних бажань і очікування подарунків від долі.

Астрологи також назвали знаки зодіаку, для яких жовтень стане місяцем удачі і кар'єрного зростання.

Фото: pixabay.com

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