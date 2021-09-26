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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку сьогодні посміхнеться удача — гороскоп на 26 вересня

9:25 26 вересня 2021
гороскоп

День 26 вересня сприятливий для творчості, проведення розважальних або світських заходів. Це вдалий час для активного відпочинку, зустрічей з друзями. На зміну хвилюванням, які були останнім часом, сьогодні прийдуть позитивні емоції, спокій і впевненість у собі. Можна займатися плануванням свого майбутнього, вирішувати питання побутового характеру.

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Близнюки легко зможуть добитися відмінних результатів у справах, навіть не докладаючи для цього особливих зусиль. Рішення, прийняті сьогодні, виявляться правильними і допоможуть швидко досягти наміченої мети. Зірки будуть сприяти у вирішенні фінансових питань. Вдалими виявляться угоди, ймовірні несподівані грошові надходження.

Вдалий день чекає Лева. З'являться цікаві ідеї і нові плани. Завдяки невгамовній енергії і фантазії зумієте втілити деякі свої задумки в життя. Ймовірні несподівані зустрічі та цікаві знайомства. Деякі представники знаку можуть отримати сьогодні пропозицію руки і серця.

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Водолію зірки пророкують відмінний і легкий день. На вашому шляху не передбачається ніяких перешкод, так що можете сміливо приступати до будь-яких, навіть найскладніших справ. З'явиться можливість побувати в незвичайних місцях, провести час в приємній компанії. Не виключене знайомство, яке згодом може перерости в романтичні відносини.

Нагадаємо, для трьох знаків зодіаку жовтень стане місяцем удачі і кар'єрного зростання.

Фото https://ua.depositphotos.com

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