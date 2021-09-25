Останній тиждень вересня через ретроградний Меркурій і спадаючий Місяць принесе семи знакам зодіаку проблеми з коханою людиною. Уникнути «чорної смуги» можна, якщо своєчасно прислухатися до порад астролога, повідомляє slovofraza.

Овнам, щоб не наражатися на випробування, варто покінчити зі старими образами. Прийшов час звільнитися від того, що постійно стає приводом для негативних переживань.

Телець на наступному тижні виявиться за півкроку від розриву стосунків. Важливо діяти на випередження, прислухатися до почуттів коханої людини.

Близнюки зможуть уникнути конфліктів, пов'язаних зі стосунками, якщо будуть спиратися виключно на свої почуття і знання, а не на поради «доброзичливців».

Загрожують любовні катаклізми і Ракам. Зараз як ніколи важливо приділити увагу половинці і проявити турботу про кохану людину.

Левові зірки поки не обіцяють проблем з коханою людиною, тому достатньо дотримуватися обраної лінії поведінки, і це допоможе запобігти сутичкам.

Одиноким Дівам перша половина тижня не принесе успіху в пошуках любові, але ближче до вихідних можна буде розраховувати на цікаве знайомство.

Терези можуть на цьому тижні втратити успіх у протилежної статі, але все це тимчасово, головне не сумувати, і чарівність знака знову оцінять належним чином.

Для Скорпіона тиждень не віщує труднощів на любовному фронті. Навпаки, це час перемог, досягнень, нового досвіду.

Стрільцям на наступному тижні буде легко підкорювати серця, а у самотніх з'явиться шанс змінити долю.

Козеріг зараз не в найкращій життєвій ситуації, і на романтичних стосунках це теж позначиться. Важливо пам'ятати, що чорна смуга не триває вічно.

Водоліям зірки підказують користуватися шансом, ходити на побачення, знайомитися з новими людьми. Активність буде винагороджено.

Риб на наступному тижні може очікувати романтичне знайомство, але воно обернеться розчаруванням. Астрологи радять уникати маніпуляторів.

Нагадаємо, жовтень, за прогнозами, обіцяє стати місяцем, успішним для кар'єри і бізнесу.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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