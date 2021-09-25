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Гороскоп

Китайські астрологи розповіли, життя яких знаків за східним гороскопом зміниться після 25 вересня

14:52 25 вересня 2021
гороскоп

В Китаї астрологи розрахували, що кінець поточного місяця, починаючи з суботи, 25 вересня, порадує представників декількох знаків зодіаку приємними сюрпризами. Не виключено, що на них чекають кардинальні зміни, пише ресурс sohu.com.

Представники року Коня можуть значно збільшити свій прибуток. Але попри допомогу високопоставлених осіб, Коням також слід докласти максимум зусиль, щоб досягти своїх цілей. Крім того, астрологи порадили приділяти більше уваги стосункам з підлеглими.

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Для Вівці, яка переживала кілька «чорних» періодів, все зміниться з 25 вересня. З цього часу почнуть вирішуватися питання, які здавалися складними, рости дохід та поліпшуватися матеріальний стан в цілому.

Останнім часом Мавпи, які також зіткнулися з неприємностями, що призвело їх у деяке замішання. Але в кінці вересня ситуація почне змінюватися на краще, даючи можливість залучити удачу на свою сторону.

Нагадаємо, господарем 2022 року стане Чорний Водяний Тигр. У культурі східних народів ця тварина — символ сміливості й рішучості, тому пощастить у цей період декільком знакам зодіаку.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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