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Гороскоп

Лукаві й підступні: віщун Вольф Мессінг назвав найнебезпечніші знаки зодіаку

13:47 22 вересня 2021
люди

Легендарний провидець та телепат Вольф Мессінг був відомий не тільки своїми прогнозами. Як і багато інших людей, наділених незвичайними здібностями, він володів даром розуміти людей та їхні приховані мотиви. Знаменитий «маг» залишив свою думку з приводу того, представників яких знаків зодіаку варто побоюватися, передає «Рамблер» .

На думку Мессінга, найненадійнішим й лукавим знаком можна вважати Близнюків. Віщун вважав, що справа не тільки в їхній мінливості, але й в холодному розрахунку. Близнюки можуть «йти по головах» заради досягнення своєї мети, не звертаючи уваги на закони моралі.

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Терези, вважав Мессінг, здатні на маніпуляції та всілякі обмани. Відомо, що Терези наділені чудовою інтуїцією і даром перетягувати на свою сторону людей. Часто представники цього знака піддаються й стають брехливими, лукавими шахраями.

Підступності варто очікувати від Стрільця. Стрілець приваблює й також легко здатний кинути людину, як тільки втратить до неї інтерес. Стрільці, на думку Мессінга, як і Терези, можуть легко обманювати та переконувати людей. Оточенню часто буває боляче та важко від дій й вибору Стрільців.

Нагадаємо, Павло Глоба назвав знаки зодіаку, життя яких круто зміниться у жовтні.



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