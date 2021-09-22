Лукаві й підступні: віщун Вольф Мессінг назвав найнебезпечніші знаки зодіаку

Легендарний провидець та телепат Вольф Мессінг був відомий не тільки своїми прогнозами. Як і багато інших людей, наділених незвичайними здібностями, він володів даром розуміти людей та їхні приховані мотиви. Знаменитий «маг» залишив свою думку з приводу того, представників яких знаків зодіаку варто побоюватися, передає «Рамблер» .

На думку Мессінга, найненадійнішим й лукавим знаком можна вважати Близнюків. Віщун вважав, що справа не тільки в їхній мінливості, але й в холодному розрахунку. Близнюки можуть «йти по головах» заради досягнення своєї мети, не звертаючи уваги на закони моралі.

Терези, вважав Мессінг, здатні на маніпуляції та всілякі обмани. Відомо, що Терези наділені чудовою інтуїцією і даром перетягувати на свою сторону людей. Часто представники цього знака піддаються й стають брехливими, лукавими шахраями.



Підступності варто очікувати від Стрільця. Стрілець приваблює й також легко здатний кинути людину, як тільки втратить до неї інтерес. Стрільці, на думку Мессінга, як і Терези, можуть легко обманювати та переконувати людей. Оточенню часто буває боляче та важко від дій й вибору Стрільців.



Нагадаємо, Павло Глоба назвав знаки зодіаку, життя яких круто зміниться у жовтні.









250

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter