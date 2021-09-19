Яким трьом знакам зодіаку слід поберегтися

У цей день багато буде даватися важче, ніж передбачалося. Зірки обіцяють успіх тим, хто виявить наполегливість, винахідливість та працьовитість. Це слушний період для самоаналізу, роботи над помилками, складання планів на майбутнє. Сьогодні слід поберегти себе, оскільки є великий ризик травм та нездужань.



Тельцю цей день приготував багато несподіванок. І не всі з них, на жаль, будуть приємними. Намагайтеся спокійно оцінювати ситуацію, не поспішайте з висновками, щоб не зробити необачний вчинок. Корисним виявиться досвід, отриманий раніше. Одягайтеся сьогодні по погоді, щоб не переохолоджуватися.

Близнюкам буде досить важко знайти спільну мову з оточенням. Будь-які нешкідливі висловлювання можуть бути сприйняті вороже. По можливості, перенесіть зустрічі та обговорення важливих питань на більш сприятливий період. Успішною виявиться самостійна робота. Людям творчим вдасться реалізувати свої давні ідеї. Будьте обережними, перебуваючи за кермом, не залишайте без нагляду цінні речі.



Непростий день очікується у Діви. На рівному місці можуть виникнути якісь неприємності. Не варто падати духом й кидатися у крайності. Тверезо оцініть свої сили й повільно, але впевнено продовжуйте рухатися уперед. У цей день небажано укладати угоди — вони навряд чи принесуть прибуток, на який ви розраховуєте. Будьте обережні з вогнем.



Любовний гороскоп на вересень від відомого екстрасенса Хаяла Алекперова на сайті «ФАКТІВ».







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