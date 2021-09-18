Які чотири знаки можуть розраховувати на заступництво зірок — гороскоп на 18 вересня

Нинішній день підходить для здійснення давніх ідей і планів. А ось починати щось нове зірки не рекомендують. Буде можливість знайти нових союзників або помічників, поспілкуватися з цікавими людьми, весело провести час в дружній компанії. Це сприятливий час для романтичних побачень, зізнань у коханні.

Вдалий день очікується у Овна. Ви чітко знаєте, чого хочете і зможете направити всі сили на це. Дослухайтеся до підказок своєї інтуїції — вона допоможе швидше досягти бажаного. Завдяки сприятливому збігу обставин вдасться вирішити давню проблему. На романтичному фронті вас чекають приємні події.

Близнюки зможуть досягти успіху в тих справах, де потрібі творчий підхід і винахідливість. З'являться цікаві та оригінальні ідеї, які варто спробувати втілити в життя. Вечір обіцяє несподівані зустрічі або приємне знайомство.

Леву сьогодні належить вирішити масу питань. І чим раніше ви візьметеся до справи, тим краще. Буде можливість повернутися в якісь давні цікаві проекти. Ймовірне отримання вельми важливої та корисної інформації, не виключені несподівані грошові надходження. Вечір присвятіть повноцінному відпочинку.

Цікавий і плідний день зірки обіцяють Рибам. Сьогодні можна займатися оформленням важливих документів, відвідувати різні інстанції, підвищувати свій інтелектуальний рівень. Вдасться вирішити фінансові питання, знайти додаткове джерело доходу. Нове знайомство може покласти початок довгій та міцній дружбі.

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