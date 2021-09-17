Тиждень з 20 по 26 вересня пройде під знаком потужного і несприятливого повного місяця (доводиться на 21 вересня). Але найскладніше буде представникам п'яти знаків Зодіаку, попереджає ресурс slovofraza.com.

Рак

У Раків можливі невдачі, однак вони можуть бути тут же перекриті успіхом в іншій області. Головне зараз — емоційне здоров'я і сильна енергетика. На цьому тижні можна сміливо відправлятися у відрядження, займатися шопінгом, вкладати гроші в освіту.

Діва

Дівам варто тимчасово відкласти переговори, що стосуються грошей і цінних паперів. Якщо є можливість, краще приймати рішення самостійно, на основі особистого досвіду. Навколишні люди стануть плутати карти, нехай часом це буде не спеціально. За бажання добре було б взяти позапланову відпустку.

Скорпіон

Скорпіонам зараз краще утриматися від витрат на дорогу, на автомобіль і все, що з ними пов'язано. Кожне своє рішення, що стосується грошей, краще ретельно зважувати, оцінюючи все за і проти. Сварки з колегами в цей період можуть порушити плани і привести до втрати фінансової удачі.

Водолій

У Водоліїв очікується непростий тиждень, яка може піднести їм чимало неприємних сюрпризів і складних завдань. Щоб зберегти і примножити свої гроші, астрологи радять Водоліям не відкладати на потім те, що вони можуть зробити зараз.

Риби

Риб на початку тижня можуть відвідувати негативні думки, спалахи невпевненості. Так що астрологи радять не шукати прихований сенс у вчинках інших людей. Дії оточуючих можуть бути абсолютно непередбачуваними, тому зараз краще сподіватися лише на самих себе.

Що ж стосується повного місяця, то цей день рекомендується по можливості присвятити відпочинку і роздумів. Під забороною:

планування звільнення;

висновок важливих угод;

подорожі;

позичання грошей.

Раніше астролог Хаял Алекперов склав ексклюзивний ділової гороскоп для всіх знаків зодіаку.

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