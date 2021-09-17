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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку треба поберегтися — гороскоп на 17 вересня

9:50 17 вересня 2021
Гороскоп

День може бути досить складним і напруженим. Важко будуть даватися звичні повсякденні справи, не виключені помилки та втрати. Зірки не рекомендують сьогодні експериментувати з чим-небудь і робити ризиковані кроки.

Терезам небажано сьогодні зв'язувати себе якимись зобов'язаннями, особливо фінансовими. У справах будьте уважні, намагайтеся нічого не випустити з уваги. В особистих стосунках зірки радять не форсувати події.

Водолія в цей день слід бути у всьому гранично уважними. Обережності зажадають фінансові справи, а також робота з електроінструментами. Не варто надавати дітям повну свободу дій, ретельно контролюйте їх пересування. Утримайтеся від важких фізичних навантажень.

У Риб можуть виникнути фінансові проблеми. Не виключено, що доведеться відстоювати свої інтереси, відбивати напади недоброзичливців. Намагайтеся діяти спокійно, не робіть жодних кардинальних дій. Зверніть особливу увагу на здоров'я, не допускайте переохолодження.

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Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку від астролога Хаяла Алекперова читайте тут.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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