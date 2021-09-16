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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку усміхнуться зірки: гороскоп на 16 вересня

11:05 16 вересня 2021
гороскоп

Нинішній день є сприятливим для навчання, нових справ, що вимагають творчого підходу. Сьогодні виявляться корисними старі зв'язки, вони допоможуть у розв`язанні важливих питань. Не виключені романтичні захоплення. Нові стосунки обіцяють бути міцними та подарують багато яскравих і незабутніх вражень.

Телець зуміє впоратися з вирішенням завдань будь-якої складності. Зірки обіцяють успіхи на роботі. Не виключене кар'єрне зростання. Вірогідні незаплановані поїздки, які виявляться приємними і нададуть можливість познайомитися з дуже цікавими людьми.

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Плідний день очікується у Терезів. Не все буде даватися просто, однак ви зумієте подолати труднощі. З'явиться можливість реалізувати творчі ідеї, вдасться вирішити важливі сімейні питання. Добре будуть складатися поїздки. Вечір обіцяє приємне проведення часу, вірогідні сюрпризи романтичного характеру.

Перемоги Водолія на багатьох фронтах сьогодні не залишаться непоміченими. Ті, хто сумнівалися у ваших здібностях і талантах, зрозуміють, що помилялися. Вдасться підвищити свій авторитет, налагодити корисні зв'язки та зміцнити ділові відносини. Випаде шанс успішно завершити те, що довгий час не виходило й на що було витрачено чимало зусиль. Вірогідні грошові надходження. Порадують новини здалеку.

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