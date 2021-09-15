Не можуть зберегти любовний запал до старості: астрологи назвали ТОП-5 знаків зодіаку, чия чоловіча сила рано згасає

Якщо раніше астрологи розповіли про інтимну сумісність різних типів людей та пояснили, чому вони притягують один одного, то тепер вони назвали 5 знаків зодіаку серед чоловіків, у яких рано згасає їхня чоловіча сила.

Серед чоловіків-Дів найбільше неодружених. Справа в дуже скрутному характері Дів. Як наслідок, психологічні проблеми безпосередньо впливають на інтимну сферу. Хоча в молодості цей знак — досить пристрасний коханець, до побачень готується з особливою ретельністю. Але з роками Діви зовсім перестають вірити в кохання. Від невпевненості Діва починає кидатися від однієї коханки до іншої, але це тільки погіршує становище.

Овен в молодості впевнений в собі коханець, що знається у тілесних утіхах. У зрілому віці може проявлятися згубна звичка Овна до спиртного. Запалу з віком стає все менше. І головна причина фіаско — це алкоголь.

Скорпіон вважається найсексуальнішим знаком зодіаку. Проте серед цього знаку багато людей, абсолютно байдужих до інтиму. Цю чоловічу частину Скорпіонів більше хвилюють проблеми власного світовідчуття, точніше, саморуйнування.

У молодості ці якості нарівні з гормональним сплеском, можливо, і надають Скорпіону харизми, але не в зрілому віці. Свої психологічні перекоси Скорпіон врівноважує алкоголем.

Водолія можна віднести до типу чоловіків з млявим темпераментом. Він скоріше віддасть перевагу провести ніч з книжкою, ніж з дамою, і вранці захлинаючись розповідати про прочитане. Тому Водолію слід вибирати в дружини таких же інертних партнерок. А після 35 ці чоловіки зовсім забувають про подружній обов'язок. Але зате Водолії — вірні чоловіки, надійні й відповідальні.

Рак дуже вимогливий знак в частині уваги до власної персони. Не терпить іншої картини світу, ніж та, що сформувалася в його уявленні. У представників цього знака гнучкості немає зовсім. Тому Раки починають страждати емоційним дискомфортом і часто страждають алкоголізмом.

Раніше астрологи назвали ТОП-5 типів жінок, які цікавлять багатих чоловіків.

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