Очікується досить непростий і напружений день. Він буде сповнений спокус. Суперечки і розбіжності можуть виникати частіше, ніж зазвичай. Правда, в основному вони будуть носити конструктивний характер. З'явиться можливість завершити те, що було розпочато раніше, але з якихось причин не було доведено до кінця.

Щоб зберегти хороші відносини з оточуючими, Овнам слід будь-якими способами уникати суперечок і конфліктних ситуацій. Будьте обережні у своїх висловлюваннях. Навіть невинний жарт може викликати сьогодні бурхливу реакцію. Бажано зосередитися на тих справах, з якими ви в силах впоратися самостійно. Люди, які перед тим вас підтримували, навряд чи зможуть прийти на допомогу. Вечір обіцяє порадувати хорошими новинами і приємними сюрпризами.

У Рака сьогодні можуть виникнути проблеми як у справах службових, так і у вирішенні особистих питань. Дуже ймовірно, що через несподіваних подій доведеться поміняти свої плани. Швидше за все, це буде стосуватися роботи. Чи не нервуйте і постарайтеся відкрито не висловлювати своє невдоволення, особливо на адресу колег і начальства. До вечора поступово будуть набирати силу позитивні тенденції. З'явиться шанс досягти успіху у вирішенні поставлених завдань.

Рибам в цей день слід уникати поспіху і суєти. Ваша манера швидко приймати рішення може привести до серйозних помилок. Ретельно перевіряйте інформацію, що надходить. Не довіряйте малознайомим людям, особливо тим, хто занадто намагається вам сподобатися. Фінансове становище буде досить стабільним, але все ж варто включити режим економії. На особливу увагу потребує здоров'я. Не ігноруйте перші симптоми недуги, відразу ж вживайте необхідних заходів.

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